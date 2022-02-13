قبل طرح الإسكان المتوسط.. الفرق بين شقق «سكن ودار مصر وجنة»

الإسكان المتوسط من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات المشاهدة والبحث، خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع إعلان وزارة الإسكان، طرح كراسات الشروط لعدد من الوحدات في 3 مشروعات، سكن مصر ودار مصر، جنة، ويبحث الكثير من المواطنين، عن الفرق بين الشقق في المشروعات، حتى يمكنهم الاختيار فيما بينهم.

وترصد بوابة «الوطن» للمهتمين بتفاصيل طرح الوحدات السكنية لفئة الإسكان المتوسط، الفرق بين الوحدات في سكن مصر ودار مصر وجنة، في التقرير التالي:

الفرق بين الوحدات في مشروعات الإسكان المتوسط

دار مصر

جاء طرح الوحدات في دار مصر في 7 مدن جديدة كالآتي: «السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر»

مساحة الوحدات، تباينت مساحة الشقق بين مساحة الوحدات، وتباينت مساحة الشقق بين 100 و150 مترًا.

مقدم جدية الحجز:

مقدم جدية الحجز في دار مصر 60 ألف جنيه.

أسعار الوحدات:

سعر المتر في منطقة 15 مايو، بنحو 5555 جنيهًا، والسادات بـ5075 جنيهًا، وفي العاشر من رمضان، بسعر 5355 جنيهًا، وفي حدائق أكتوبر بسعر 6935 جنيهًا، والشروق بسعر 8730 جنيهًا، بدر بـ5925 جنيهًا للمتر، وفي مدينة برج العرب بـ5075 جنيهًا.

مشروع جنة

أما مشروع جنة، فكان الطرح في 5 مدن جديدة، هي «6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور».

مساحة الوحدات: تراوحت بين 100 و150 مترا.

مقدم جدية الحجز: 80 ألف جنيه.

أسعار الوحدات:

جاء سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 11575 جنيهًا، مدينة الشروق بـ8800 جنيه، مدينة أكتوبر بسعر 9580 جنيهًا، المنيا الجديدة بـ5855 جنيهًا.

سكن مصر

جاء طرح مشروع سكن مصر في 9 مدن جديدة كالآتي: «أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر (غرب أسيوط)- الشروق»

تتراوح مساحات الوحدات في سكن مصر، بين 106 أمتار و133 مترًا.

مقدم جدية الحجز:

بحسب بيان الإسكان، فإن مقدم جدية الحجز في سكن مصر، وصل لنحو 40 ألف جنيه.

أسعار الوحدات، وجاءت سعر المتر في مدينة الشروق 6405، وهو نفس سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة، وفي حدائق أكتوبر سجل سعر المتر 6510 جنيها، وفي العبور كان بـ6120 جنيهًا للمتر، والقاهرة الجديدة بسعر 7685 جنيهًا، المنيا الجديدة بسعر 4105 جنيهات، بدر بنحو 5035 جنيهًا، دمياط الجديدة بسعر 6555 جنيهًا، بمدينة ناصر غرب أسيوط بسعر 4050 جنيهًا،

وفق بيان الاسكان فإن الوحدات المطروحة في عمارات مكونة من دور أرضي و5 أدوار، وبكل عمارة أسانسير، وهي تشبه الكومباوند، وهي جاهزة على التسليم، بأولوية الحجز.