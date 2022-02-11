طريقة حجز «شقة» في مشروع دار مصر: باقي 4 أيام فقط

أيام قليلة ويبدأ حجز وحدات مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة» بعد أن أعلنت عنهم وزارة الإسكان، وتصدروا محركات البحث على جوجل، منذ بداية الإعلان وحتى اليوم، ويتبقى 4 أيام على بدء الحجز، وفقًا لما أكدته الوزارة أن التسجيل سيكون متاحًا يوم 15 فبراير الجاري، وكشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن طرح «شقق» جديدة جاهزة للسكن.

وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل وحدات مشروع دار مصر التي تبدأ بمساحات 106 أمتار إلى 151 مترًا.

مشروع دار مصر

وهناك العديد من التساؤلات حول كيفية الحجز والحصول على شقة بمشروع دار مصر، وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، كيفية حصول الشخص على وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة قبل غلق باب التقديم.

كيف تحصل على وحدة بمشروع دار مصر قبل غلق باب التقديم؟

وقالت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة قناة «ten»، إن الحصول على الوحدات سيكون بأسبقية الحجز والدخول على الموقع الخاص بوزارة الإسكان ومبادرة التمويل العقاري.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: بعدها على الراغب في الحجز، أن يختار الوحدة بعد الإطلاع على كراسة الشروط، ويعاينها بنفسه في المكان المعلن عنه المشروع، وإذا نالت إعجابه عليه أن يُدخل كود الوحدة التي يرغب في الحصول عليها بعد الإطلاع على كراسة الشروط، وبهذه الخطوات يكون تأكد حجزه.

وأضافتأنه بعد غلق باب التسجيل على الموقع، يبدأ العميل في إجراءات التمويل العقاري مع البنك، ليتسلم الوحدة التي حجزها بعد إنهاء إجراءات البنك.

وأكدت أنّ كراسة الشروط الخاصة مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ستكون متاحة يوم 15 فبراير على الموقع الإلكتروني للوزارة.