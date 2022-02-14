البنك الأهلي لـ عملائه: حافظوا على سرية بياناتكم واحذروا النصب الإلكتروني

فوجئ عملاء البنك الأهلي المصري برسائل تحذير تصلهم على هواتفهم المحمولة من محاولات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، وكان مضمونها «عزيزي عميل الاهلي نت، استمرارا للتوعية، احرص علي استخدام برامج الحماية لأجهزتك والتحديث المستمر لنظام تشغيل جهاز الحاسب والهاتف المحمول».

التحذير من النصب

وأكد البنك الأهلي المصري من خلال رسائله ومنشور على الموقع الرسمي للبنك على ضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم والمعلومات الخاصة بحساباتهم، خاصةً كلمات أو رموز المرور، وعدم مشاركتها مع أي شخص.

وأكد البنك الأهلي المصري عبر خدمة الرسائل القصيرة، SMS، أنَّ البنك لن يطلب من العميل تحديث البيانات إلا عن طريق الفرع، مع إلزامه بحضوره شخصيا وحذف الرسائل المجهول والابلاغ عن الارقام التى يشك فيها العميل.

وشدد البنك على عملائه خلال حملته للتوعية، أنَّه حرصاً على حماية حساباتهم المصرفية وأموالهم المودعة من السرقة، لابد من سرعة حذف الرسائل أو الإيميلات المرسلة من جهات مجهولة، عند التعرض لمحاولات نصب.

أساليب الاحتيال

وأوضح البنك أن محاولات الاحتيال يتم تغيير أساليبها باستمرار، لكن لا يزال أشهرها هو تلقي العميل اتصالا هاتفيا من شخص ينتحل صفة أحد موظفي البنك الأهلي أو خدمة العملاء وسؤاله عن بيانات سرية مثل الرقم السري للبطاقة، أو استقبال الشخص لرسالة نصية عبر الهاتف أو بريد إلكتروني يحتوي على لينك يستخدم في اختراق الحسابات المصرفية وسرقة بيانات العميل.

يذكر أن القطاع المصرفي فى مصر نشر حملات التوعية للبنوك المحلية تتم بإشراف اتحاد بنوك مصر، والذي حرص على إطلاق مقاطع فيديو تحتوي على تحذيرات من محاولات النصب الإلكتروني المختلفة وذلك بعدما تعرضت احدى العملاء لواقعة نصب من قبل مجهولين.