«العليا للفيروسات» ترصد عدد متحورات كورونا: 8 سلالات اجتاحت العالم

كشفت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصول عدد متحورات فيروس كورونا «كوفيد -19» إلى حتى الآن، لافتة إلى أنَّ كل متحوّر له صفاته وخصائصه التي تميزه وتوضح مدى خطورته من عدمه.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ سلالات فيروس كورونا التي جرى تسجيلها والكشف عنها رسمياً تمثلت فيما يلي:

1- السلالة الأولى «ألفا»: وكانت بريطانيا أول دولة أجنبية سجلت بها أول حالة للمرة الأولى.

2- السلالة الثانية «بيتا» وكانت دولة جنوب أفريقيا أول من سجلت بها حالة.

«العليا للفيروسات»: لقاحات كورونا فعّالة حتى الآن ضد المتحوّرات

3- السلالة الثالثة «جاما» والتي سجلتها البرازيل.

4- السلالة الرابعة «دلتا» والتي سجلتها الهند.

5- السلالة الخامسة «لامبدا» والتي سجلت أول إصابة بها دولة بيرو.

6- السلالة السادسة «أوميكرون» والتي ظهرت في العديد من الدول.

7- السلالة السابعة «ab2» وهي الجيل الجديد لـ أوميكرون.

8- السلالة الثامنة (mu) «مو»: جرى تسجيلها في كولومبيا.

أستاذ بجامعة كامبريدج: التحورات صفة متأصلة في الفيروسات

وفي السياق ذاته، كشف إسلام حسين الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، أنَّ التحوّرات في الفيروسات بصفة عامة بمثابة صفة متأصلة في طبيعة مختلف الفيروسات، مؤكّداً أنَّها ليست لها علاقة بشركات الأدوية وليست طرفًا في إحداث المتحوّر، مؤكداً أنَّ فيروس كورونا سيواصل التحوّر، وقد تكون سلالة أوميكرون ليست الأخيرة.

وناشد الأستاذ بجامعة كامبريدج خلال حديثه لـ«الوطن»، المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا والالتزام بارتدءا الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.