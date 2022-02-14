تعرف على التحويلات المرورية الجديدة بشارع الأهرم بعد الغلق الكلي

تواصلت أعمال أنشاء محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، بشارع الأهرام في الجيزة، ما دعا المحافظة إلى غلق كلي للشارع لإنشاء محطة مترو الطالبية.

ووضعت إدارة المرور بالاتفاق مع محافظة الجديدة، خريطة التحويلات المرورية بشارع الأهرام، والتي سيستمر العمل بها طوال الأغلاق الكلي للمنطقة بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم وصولا إلى شاعر عزيز المصري، وهى المنطقة الموجود بها «فندق أوروبا»، بطول 500 متر، للقادمين من المنطقة الأثرية ومتجهين إلى ميدان الجيزة.

كما أعلنت محافظة الجيزة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الغلق يأتي في ضوء استكمال أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق «المريوطية، العريش، المطبعة»، ما يترتب عليه، غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة.

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الإدارة العامة للمرور، أجرت التحويلات المرورية المناسبة، وهى كالتالي:

التحويلات المروية بشارع الأهرام

- على القادم من المنطقة الأثرية متجها لميدان الجيزة، استكمال السير بشارع ترسا «محور أنور السادات» حاليا، فى اتجاه مسطح کوبري عثمان محرم، حتى الوصول إلى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

- الالتزام باتجاه اليسار، بشارع عثمان محرم حتى الوصول إلى فتحة الدوران الموجودة، أسفل كوبري عثمان محرم الجديد، ثم الدوران مرة أخرى، ومواصلة السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم حتى الوصول إلى شارع الأهرام، باتجاه ميدان الجيزة.

- قامت الإدارة العامة لمرور بمحافظة الجيزة، بتركيب اللوحات الإرشادية الجديدة، الخاصة بالتحويلات المرورية، بمنطقة العمل، لتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وفي نفس السياق، وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس حي الطالبية، إلى إزالة أي إشغالات ومنع الانتظار الخاطئ للمركبات، لضمان السيولة المرورية.