تنبيه عاجل لإدارات التعليم بالجيزة: جهة واحدة لها الحق في استبعاد مديري المدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطاباً هام للإدارات التعليمية، بشأن مديري المدارس بجميع الإدارات بالمحافظة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي من المنتظر أن يبدأ يوم 19 فبراير الجاري وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 والمعتمده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت مديرية التعليم الجيزة، علي عدم استبعاد مديري المدارس من جانب الإدارات التعليمية، بهدف استقرار العملية التعليمية بالمدارس.

الشؤون القانونية بالمديريات فقط لها حق الاستبعاد

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، وحصلت «الوطن» علي نسخة منه، بعدم استبعاد مديري المدارس إلا من خلال الشئون القانونية بالمديرية وذلك بعد العرض علي مدير المديرية.

وأرسلت الوزارة، تعليمات لمديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكده علي أن مدير المدرسة هو أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب والمعلمين، ومتابعة وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء الطابور، وأسباب التأخير وإنذارهم باتخاذ اجراءات حال تكرار تلك .

التأكد من صلاحية الأغذية المدرسية

وطالبت الوزارة، بوضع نظام ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوي، ويعلن ذلك في الطابور، حتى ينقله الطلاب إلى أولياء الأمور، إضافة إلي دخول الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من النظام الشرح داخل الحصص.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات بمتابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتأكد من صلاحية الأغذية المدرسية التي يتم توزيعها علي الطلاب ويضمن وصولها لمستحقيها ويتابع اعمال الوحدة المنتجة، يستخدم الاساليب التربوية في إثابة وعقاب الطلاب ويشجع المعلمين على اتباعها دون احاق اذى بدني او معنوي للطلاب.