«التعليم»: إنشاء أكاديمية تكنولوجية بكل إدارة تتيح دورات مجانية أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ التعاون مع شركة «Cisco» العالمية لإنشاء أكاديميات تعليمية تكنولوجية بكل إدارة تعليمية تتيح التعلم الذاتي عبر الإنترنت للكوادر الإدارية والمعلمين والطلاب الراغبين في ذلك مجانًا.

الأكاديمية تقدم العديد من الدورات ذاتية التعلم

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية جميع المحافظات، أنَّ الأكاديمية ستقدم العديد من الدورات ذاتية التعلم باللغة العربية - الانجليزية) في مجالات منه: «الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، ومهارات الحاسب الآلي الأساسية البرمجة».

وأشارت وزارة التعليم، أنَّ ذلك في إطار حرص وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني علي رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري العامين بها لمواكبة التطور التكنولوجي، وأيضاً تزويد الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة ومتطوّرة.

«التعليم» تطالب بسرعة التسجيل عبر الرابط

وشددت وزارة التعليم، خلال خطابها بضرورة التنبيه على رئيس قسم التطوير بالإدارة نشر الرابط التالي علي جميع مدارس الإدارة وأقسام الديوان بالإدارة «مدرسين، وموجهين، وأخصائيين، وإداريین، وطلاب) للدخول علية و التسجيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ التسجيل علي الرابط لكل المدرسین والموجهين والأخصائين والطلاب، بالبريد الإلكتروني الموحد ولا يتمّ قبول التسجيل ببريد إلكتروني مختلف، إذ يتاح فقط للإداريين التسجيل بأي بريد إلكتروني، مع التنبيه على من يسجل عبر الرابط مراجعة البريد الإلكتروني في خلال 72 ساعة من تسجيله حتى يتمّ التأكّد من وصول رسالة له.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّه يجرى تدريب 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية على مناهج الصف الرابع الابتدائي، في إجازة نصف العام، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مشيراً إلى أنَّ الهدف من التدريب تعريفهم بفلسفة ومحتوى المقررات الدراسية الجديدة، ومخرجات ونواتج التعلم، في كل مادة من المواد الدراسية المطوّرة.