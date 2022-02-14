شركات ماجد الفطيم بمصر مستقرة رغم خلافات ورثة الملياردير الإماراتي

تواصلت أنشطة الشركات المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم في مصر، دون تأثر بصراع الورثة، بحسب مصادر عاملة بمجموعة الشركات، ويمتلك الملياردير الإماراتي المصنف كثالث أغنى رجل عربي وفق تصنيف فوربس، سلسلة فروع كارفور لتجارة التجزئة ومول مصر.

مصادر لفايننشيال تايمز نزاعات قضائية على تركة الفطيم المقدرة بـ3,6 مليار دولار

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لصحيفة فايننشيال تايمز، عن وجود منازعات بين ورثة ماجد الفطيم على تركته، وصلت إلى ساحات القضاء، وذلك عقب وفاته في ديسمبر الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحاتها للصحيفة البريطانية، أنَّ الخلاف بين ورثة رجل الأعمال الإماراتي على تركته، بما فيها مول مصر وكارفور، دفعت حاكم دبي لتعيين لجنة قضائية للفصل فيها.

مجموعة الفطيم تنفي وجود وصاية قضائية على التركة.. وتؤكد أعمالها التجارية مستمرة

من ناحية أخرى، صرحت شركة ماجد فطيم القابضة في بيان لها، بأنَّ أعمالها لم تتأثر بالقضية المرفوعة أمام إحدى محاكم دبي، لتواصل المجموعة أعمالها وأنشطتها التجارية بمختلف الدول.

وأوضحت الشركة القابضة في البيان، أنَّ اللجنة القضائية المعينة من قبل حاكم دبي، تنظر القضية وهذا دورها، نافية تأثر أعمالها أو وجود إشراف قضائي على ممارسة نشاطها الذي يشمل إدارة شركة عقارات وتجزئة وفنادق ومول.

يشار إلى أنَّ ثروة الملياردير الإماراتي الراحل تقدر بنحو 3,6 مليار دولار، كأكبر ثروة امتلكها مواطن اماراتي والثالث بين أثرياء العرب، بحسب تصنيف مجلة فوربس في 2021.

وتدير مجموعة الفطيم عدة أصول وتعد قطب من أقطاب المراكز التجارية والترفيهية في عدة مدن، أبرزها القاهرة ودبي، وتشمل 13 فندقا و26 مركزا تجاريا، كما تمتلك رخصة حصرية لتشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية، وكارفور، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.