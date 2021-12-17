تعرف على حجم ثروة ماجد الفطيم ثالث أغنى أغنياء العرب.. بالأرقام

يعتبر رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الذي وافته المنية اليوم، أحد أبرز رجال الأعمال في العالم العربي، حتى أنه احتل في 2021 المرتبة الثالثة في تصنيف أغنياء العالم العربي، وفقا لصحيفة «فوربس الشرق الأوسط»، وسط تساؤلات عن حجم ثروة هذا الرجل الذي يعتبر ثالث أغنى أغنياء العرب.

ماجد الفطيم.. أحد أهم تجار دبي

وجاء الاهتمام الكبير الذي حظي به الراحل، وظهر في نعي حاكم دبي محمد بن راشد له، بعد إشارته إليه قائلا: «رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع»، ليثير مزيدا من التساؤلات بشأن ثروة ماجد الفطيم وممتلكاته في الإمارات وخارجها.

ماجد الفطيم، نشأ في عائلة تجارية، فكان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة ماجد الفطيم المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك عام 1992.

ثروة ماجد الفطيم.. 27 مركز تسوق و13 فندقا و4 مدن متكاملة

وتمتلك وتدير شركة ماجد الفطيم، اليوم، 27 مركز تسوق و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء، كما تمتلك رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية كارفور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن بلومبرج وفوربس.

ووفقا لبيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بلغت ثروة ماجد الفطيم في 2021 نحو 6.05 مليار دولار، وجاء في المرتبة 476 ضمن مؤشر بلومبرج.