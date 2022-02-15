التأمينات الاجتماعية: 7 إجراءات لطلب صرف تعويض البطالة

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن العامل المؤمَّن عليه سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام، إذا تعطل عن العمل، فإنه يستحق لتعويض بطالة، وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وذلك بدءا من بداية الأسبوع الثاني لانتهاء خدمته وتعطله، حيث يستحق التعويض من اليوم الثامن، على أن يستمر استحقاقه للصرف لمدة 12 أسبوعا، أو حتى التحاقه بعمل، مشيرة على موقعها الرسمي، إلى أن مدة تعويض البطالة عن العمل تمتد حتى 28 أسبوعا، إذا تعطل للمرة الأولى، وإذا كان الإشتراك تجاوز 36 شهرا.

خطوات طلب صرف تعويض البطالة

- أول خطوة للتقدم لصرف تعويض البطالة هي أن يقدم المؤمَّن عليه صورة استمارة رقم 6، خلال 7 أيام من تعطله عن العمل «أسبوع» إلى مكتب العمل المختص، وذلك حتى يتم تقييد اسمه في سجل المتعطلين عن العمل، وذلك حتى يتمكن من الحصول على شهادة طبقا لأحكام قانون العمل.

- يقدم المؤمَّن عليه المتعطل عن العمل، لهيئة التأمينات الاجتماعية نموذج رقم 29 المرفق هنا خلال الأسبوع الثاني كحد أقصى لتعطله مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6)، وكذلك شهاد قيد من سجل المتعطلين.

- ثالث خطوة لصرف تعويض البطالة هي قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باستخراج بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق هنا.

- يتم تسليم المؤمن عليه بطاقة صرف تعويض بدل البطالة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- فى حال التحاق المؤمن عليه بأى عمل، أو اذا استحق معاشا آخر، عليه ابلاغ التأمينات ، وابلاغ مكتب العمل المختص بذلك.

- إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه المتعطل عن العمل في التأمين ، تجيز له صرف بدل البطالة، وفى حالة التأكد والإثبات من استمارة (6) أنه رفض التوقيع أو اعترض على أسباب انتهاء خدمته، تقوم الهيئة بموجب القانون بإحالة استمارة 6 إلى مكتب العمل حتى يبدى رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة .

- يؤدى تعويض البطالة وفقا للنتيجة التى يقضى بها مكتب العمل .