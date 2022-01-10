«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن اشتراك السائقين في منظومة التأمينات

يبحث الكثير من سائقي سيارات النقل البري عن خطوات الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لتؤكد التأمينات أن هناك العديد من الخطوات والمستندات للاشتراك بالمنظومة، لافتة إلى أن الاشتراك يوفر الحماية ضد مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التي أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، فيما يتعلق باشتراك سائقي النقل الجماعي، والتباعين وغيرهم كالتالي:

هل من حق عمال النقل البري الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية؟

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يحق لعمال النقل البري سواء كانوا سائقين أو تباعين، الاشتراك في المنظومة وتغطيتهم تأمينيا، وكذلك لأصحاب رخص القيادة المهنية من الدرجة الأولي والثانية والثالثة.

ماهي فئات السائقين المتوفر لهم التغطية التأمينية؟

يتم توفير التغطية التأمينية للفئات التالية:

- السائق الذي حصل على رخصة قيادة خاصة، يحق له التأمين على نفسه، وفق ما أكدته هيئة التأمينات بشرط إثبات أنه يعمل على سيارات نقل خفيفة.

- السيارات العاملة في مجال النقل السياحي.

- رخص قيادة الجرارات الزراعية التي تعمل بمقطورة.

- سائقي التوك توك.

- سيارات الأجرة.

- التأمين على السائقين الذين يقومون بنقل الركاب من خلال استخدام البرامج التكنولوجية.

- التباعين علي سيارات النقل في القطاع الخاص.

ماهي خطوات اشتراك التباعين في منظومة التأمينات الاجتماعية؟

- على التباع تقديم شهادة قيد من مكتب العمل المختص.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- تقديم تقرير طبي صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي يفيد مدى لياقة التباع المهنية وذلك لقيامه بممارسة المهنة.

- يقوم مكتب التأمينات المختص بالتأمين عليه، بعد أن يسلم التباع المستندات، ويتم تسجيل سداد الاشتراكات على قاعدة المعلومات.

المستندات المطلوبة لاشتراك السائقين في التأمينات؟

- يقوم السائق بتقدم شهادة الميلاد الخاصة به مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومى.

- تقديم خطاب من إدارة المرور، بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة.

- يشترط لاشتراك السائق في التأمينات، أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدورها.

- لسائقي النقل الجماعي الذين يستخدمون برامج التكنولوجيا الحديثة، عليهم تقديم كارت تشغيل يفيد بالعمل في المنظومة.