طرق تحويل بطاقات التأمينات الزرقاء إلى كارت ميزة وموعد كل مرحلة

تزامنًا مع قرب موعد صرف معاشات فبراير 2022 لـ10 ملايين و694 ألف و988 مستفيد، الثلاثاء المقبل، يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن خطوات تغيير بطاقة الصرف، بعدما شددت هيئة التأمينات الاجتماعية على ضرورة استبدال كروت الصرف الحالية إلى ميزة، لقرب انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء.

وترصد «الوطن» فى إطار دورها الخدمي تفاصيل وخطوات تغيير بطاقة صرف المعاشات الزرقاء، والتي تنقسم إلى مراحل:

المرحلة الأولى لتغيير البطاقة الزرقاء

تبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في مارس 2022، وتشمل 10 محافظات، وهي:« السويس، الإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مرسي مطروح».

المرحلة الثانية

تبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر أبريل 2022، وتشمل المحافظات: « قنا، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، المنوفية».

- المرحلة الأخيرة

تستهدف أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من ساكني باقي المحافظات، بدءا من الشهر الجاري ولمدة 5 أشهر«نهاية شهر مايو 2022»، لاستلام بطاقة ميزه مجانا، وذلك من أقرب مكتب تأمينات.

خطوات تغيير جهة صرف المعاش

- الصرف عن طريق ميزة، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعك أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية.

- الصرف عن طريق الحسابات الجارية، يتوجه القائمين بالصرف لأي فرع من البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جاري، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- للصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، يمكن التوجه إلي أي فرع من الشركات المختصة بالهاتف المحمول، لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي، لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.

جدير بالذكر، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، و لن تسلم لمكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.