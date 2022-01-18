خطوة واحدة لإشراك العمالة الأجنبية بمنظومة التأمينات.. تعرف عليها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون رقم 148 لسنة 2019 «قانون التأمينات والمعاشات»، ​ألزم صاحب العمل بالتأمين على أي عامل أجنبي يعمل معه في القطاع الخاص، طالما العامل يخضع لأحكام قوانين العمل والتوظيف.

خطوات التقديم للإشتراك بمنظومة التأمينات

ذكرت «التأمينات الاجتماعية»، على موقعها الرسمى، ردا على سؤال أحد الأشخاص، أنه على العامل الأجنبى أن يتقدم باستمارة «1» من أصل وصورتين ويقدمهم يدويا، أو من خلال البريد المسجل بشرط أن يكون مستوفي كل التوقيعات بمنتهى الدقة، خلال مدة تقدر بـ 3 شهور من تاريخ التحاقه بالعمل في المنشأة.

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وشددت على صاحب العمل في حال التحاق أي عامل للعمل معه بالمنشأة، أن يتقدم باستمارة اشتراك عامل في منظومة التأمينات، وذلك من أقرب مكتب تأمينات مختص لتأكيد حصول العامل على حقه في التأمين، وإدراج بياناته على قاعدة المعلومات.

الأوراق المطلوبة لإلحاق عامل بالعمل في القطاع الخاص

على صاحب العمل أن يتقدم بنموذج استمارة «1»، وذلك لطلب اشتراك العامل الذي يرغب في التأمين عليه، إلى المكتب التأميني التابع له المنشأة خلال 14 يوما من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.

يشترط أن يرفق مع الأوراق صورة شهاد الميلاد، وكذلك صورة من عقد العمل والمؤهل الدراسي.

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