بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآنـ مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

مصر لديها الإمكانات لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتداول وتجارة الطاقة

وكان كريستوفر هادسون، رئيس شركة «دى إم جى إيفنتس» الدولية المنظمة لمؤتمر ومعرض إيجبس 2022، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لهذا الحدث، مشيدا بدوره الحيوي الذي تلعبه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في النهوض بقطاع الطاقة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية للاستفادة من الإمكانات الهائلة لمصر، والتي تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول وتجارة الطاقة.

وأضاف هادسون، أنّ قطاع البترول والغاز المصري أصبح في بؤرة الاهتمام العالمي، لما يمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار، خاصة على مستوى شمال أفريقيا والبحر المتوسط، لافتا إلى أنّ الدورة الحالية من المعرض والمؤتمر تمثل نقطة الانطلاق لعام يتضمن حوارا استراتيجيا في مجال الطاقة.

وتأتى نسخة هذا العام فى وقت حرج، فيما يخص تعافي الصناعة المستمر، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، مشيرا إلى أنّه جارٍ الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض، وكل ما يخص مجموعة العارضين الراغبين في تطوير قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، من خلال اختراق السوق المصري والذي يُعد مركزا إقليميا للطاقة.

«إيجبس» يجمع أطراف منظومة البترول والغاز

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.