dmg energy تشكر السيسي على «إيجبس 2022»: مصر تلعب دورا عالميا في صناعة الطاقة

قال رئيس شركة دي إم جي إينرجن، كريس هاتسن، إنّ مصر تلعب دورا عالميا في صناعة الطاقة، متوقعا أن يشهد العام الحالي 2022 جذبا كبيرا لعالم الطاقة، لمواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي في العامين الماضيين.

إيجبس 2022

وأضاف هاتسن، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الطاقة أصبح لها اجتماع سنوي مهم، يضمّ المجتمع الدولي، متابعا: «يسعدنا أن نرحب بالمجهودات التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم هذه النسخة، وتشكيل المفاهيم والسياقات المعنية بهذه الصناعة».

رؤية مستقبلية واستراتيجية جديدة للطاقة

وأوضح رئيس شركة دي إم جي إينرجن، أنّ مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» سيكون بمثابة رؤية مستقبلية واستراتيجية جديدة، تفرض نفسها في عالم صناعة الطاقة.

وتشهد الدورة الحالية من معرض ومؤتمر «إيجبس 2022»، مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.