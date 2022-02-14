السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن إنجازات البترول في «إيجبس 2022»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع البترول، وأهمية مؤتمر إيجبس السنوي، خلال فعاليات معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة.

معرض ومؤتمر «إيجبس 2022»

وتشهد الدورة الحالية من معرض ومؤتمر «إيجبس 2022»، مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

400 عارض في «إيجبس 2022»

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

وتأتى نسخة هذا العام فى وقت حرج، فيما يخص تعافي الصناعة المستمر، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، حيث يجري الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض، وكل ما يخص مجموعة العارضين الراغبين في تطوير قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، من خلال اختراق السوق المصري والذي يُعد مركزا إقليميا للطاقة.