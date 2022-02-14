البترول: نتواصل مع الأشقاء في أفريقيا لإطلاق مبادرة بشأن تحول الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ مصر والدول الأفريقية ملتزمة بقرارات باريس، وبجميع الالتزامات الدولية فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي، مشددًا على أنّ أفريقيا أقل قارات العالم تسببا في الانبعاثات الكربونية على مستوى الكم وعدد السكان.

إيجبس 2022

وأضاف الملا، خلال فعاليات الجلسة الوزارية المنعقدة في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض إيجبس 2022، في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك تباين كبير بين دول القارة الأفريقية، فبعض الدول ليس لديها موارد كافية للطاقة لتغطية احتياجاتها وتلجأ إلى الاستيراد، وهناك دول أخرى لديها الفائض لكنها لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لتنمية هذه الطاقات المكتشفة».

تباين كبير في احتياجات الشعوب

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ مئات الملايين في أفريقيا ليس لديهم كهرباء، والحد الأدنى من الوقود النظيف للطاقة والطعام، وبالتالي فنحن نتحدث عن تباين كبير جدا في احتياجات الشعوب.

وأوضح الملا، أنّ الوزارة بدأت التحدث مع الأشقاء الأفارقة للإعداد لمبادرة تعبر عن أفريقيا، وتمنحها الوقت المناسب والكافي للتحول الطاقي، مع مراعاة الظروف وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي الذي اختير كوقود انتقالي.