البترول تستعرض استراتيجيتها لضمان استدامة الطاقة.. 4 محاور للتطوير وتعزيز القدرات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ أزمة فيروس كورونا العالمية، كانت بمثابة اختبار أثبت للقيادة السياسية أنّها تمضي في الطريق الصحيح، نتيجة للإصلاحات التي شهدتها مصر بمختلف المجالات، ما قلل تأثير التداعيات السلبية للجائحة، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019/2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح الملا، خلال كلمته في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» في نسخته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ قطاع البترول انتهج نهج الدولة واضعا نصب أعينه المواطن المصري، متسلحا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فتم الانطلاق نحو العمل بمنهج علمي وشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة عبر 4 محاور، كما يلي:

استراتيجية الطاقة المستدامة

1- إعداد استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة بالاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ورؤية مصر 2030، بهدف الوصول للمزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.

تحديث قطاع البترول

2- تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي ساهمت في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء الرؤية المصرية.

3- تحديد 3 محاور عمل استراتيجية القطاع، وهي تأمين إمدادات الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين نظم إدارة القطاع.

4- وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الأجنبية والوطنية، تماشيا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، وجرى تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور الاستراتيجية، وساهمت السياسات في تحويل التحديات التي واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم، جنى ثمارها أبناء هذا الوطن.