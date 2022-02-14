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مذيع cnn يدير جلسة وزارية عن الطاقة وتغير المناخ بـ«إيجبس 2022»

كتب:

شريف سليمان
10:17 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
جون ديفتيريوس مذيع قناة cnn الأمريكية

جون ديفتيريوس مذيع قناة cnn الأمريكية

يدير جون ديفتيريوس مذيع قناة cnn الأمريكية، جلسة وزارية حوارية عن وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة في أفريقيا، وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادا لقمة المناخ cop 27، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إيجبس 2022

ويحضر الجلسة التي تعقد ضمن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022»، جابرييل ماباجا، وزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية، وتيمبر سيلفا، وزير الدولة للموارد البتروليةفي جمهورية نيجيريا، وأماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

400 عارض في النسخة الخامسة من «إيجبس 2022»

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، ويأتي في مقدمة هذه الدول، الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

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بقلم شريف سليمان