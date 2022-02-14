التنظيم والإدارة: 21 ألف تقدموا لشغل وظائف بجهاز تنمية التجارة الداخلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تسجيل 21 ألفا و 464 متقدما لشغل وظائف باحثين سجل تجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

مراجعة مستندات المتقدمين تحقيقا لمبدأ الشفافية

وقال الجهاز في بيان صادر عنه اليوم إن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم حالي بفحص ومراجعة مستندات المتقدمين تمهيدا لإخطار من انطبقت عليهم الشروط، لاستكمال باقي مراحل المسابقة.. ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

قرارات بتكليفات جديدة لخريجي الطب والصيدلة وطب الأسنان

وكان الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة قد أعلن عن الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 224 طبيب أسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، و تكليف 24 فني تمريض بمستشفى شرم الشيخ، و 8 أخصائيين صيادلة و6 كادر تمريض وذلك بمستشفى معهد ناصر.

وذكر بيان للجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.