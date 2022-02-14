جوائز مالية وخطط تطوير في أول مهرجان للزيتون بمطروح.. يعقد نهاية فبراير

تستعد محافظة مطروح لاستقبال فعاليات أول مهرجان للزيتون، تنظمه أكاديمية البحث العلمي نهاية فبراير الحالي، ويشهد الإعلان عن الفائزين في مسابقة تنظمها الأكاديمية ويحصل الفائزون على جوائز مالية.

تطوير زراعة وإنتاج الزيتون

وذكرت الأكاديمية في بيان عنها، أنّ المهرجان هو الأول من نوعه، وهدفه تطوير زراعة وإنتاج الزيتون على مستوى الجمهورية من خلال إطلاق وتبنى عدد من الأنشطة والمسابقات، بهدف تشجيع المزارعين والمنتجين والمصنعين والمصدرين، وتحفيزهم على الوصول للإبداع والتميز وخلق روح المنافسة بينهم للنهوض بهذا القطاع المهم.

ووفقاً للأكاديمية، تقوم رؤية المهرجان على خلق فرص عمل ورفع القدرات التنافسية على الصعيد المحلي في المحافظات المنتجة للزيتون، بالتوازي مع جهود الأكاديمية لإطلاق مشروع للتنمية المستدامة يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لمنتجات الزيتون في محافظة مطروح من خلال جامعة مطروح.

وأشارت الأكاديمية إلى أنّ تنظيم المهرجان تشارك فيه جامعة مطروح ووزارة التجارة والصناعة والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

مسابقة وجوائز مالية في مهرجان الزيتون

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن مسابقة وجوائز مالية في 3 فئات، الأولى «أحسن عبوة» ويحصل الفائز بها على 3000 جنيه، والثاني يحصل على 2000 جنيه أما الثالث فيحصل على 1000 جنيه، كذلك يتم الإعلان عن جائزة «أعلى إنتاجية وأفضل ملصق»، وفيها يحصل الفائز الأول على 3000 جنيه والثاني على 2000 جنيه أما الثالث فيحصل على 1000 جنيه.

قواعد الاشتراك في المسابقة

وأكدت الاكاديمية أنّ باب المشاركة مفتوح لجميع مزارعي ومنتجي ثمار وزيت الزيتون والباحثين والعلماء والمبتكرين، حيث يملأ المشارك بيانات الاستمارة ويسلمها مع العينة يدا بيد في موعد أقصاه 26 فبراير المقبل، مع استلام صورة من استمارة اشتراك بتسليم الأصل مع المنتج، عقب ذلك تتولى لجنة علمية في المهرجان تحكيم المنتجات واستبعاد ما لا تنطبق عليه الشروط، ويحق للمشارك الاشتراك بأكثر من منتج، ومن المقرر تنظيم العديد من الندوات والورش خلال فعاليات المؤتمر عن زراعة وإنتاج الزيتون.