«الزراعة»: مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالأمن الغذائي للمواطن المصري، لذا حظي هذا القطاع بتطوير كبير في القطاع الزراعي ككل كونه إحدى أدوات توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وكذا عمليات التصنيع الزراعي ومعاملات ما بعد الحصاد، لما لها من دور كبير في تحقيق القيمة المضافة والعائد الأفضل للفلاح المصري.

القرش: استخدام شتلات القصب يعظم من الإنتاجية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع، اليوم، إنشاء مدينة للصناعات الغذائية بواقع 120 ألف فدان، وكذا تابع تحديث استخدام شتلات القصب، ما سيساهم في مضاعفة إنتاجية فدان القصب للمحاصيل، «الفلاح بيزرع بالنظم التقليدية، وفيه مشكلة بالنسبة ليه لتوفير العمالة وتكاليف الإنتاجية، ولكن ومع استخدام أسلوب الشتلات فده بيزود إنتاجية الفدان من 33 طن للفدان ويصل لـ65 طن للفدان».

وأوضح أن مصر باتت حاليا الأولى على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة، وهناك اهتمام من قبل القيادة السياسية لتعظيم القيمة المضافة على الزيتون حتى يتم استخدامه في مجالات جديدة ولتعظيم الإنتاج، لافتا إلى أن الزوارة قامت بالكثير من المجهودات التي ساهمت في تلبية احتياجات المواطن المصري وكذا إجراء توسعات كبرى في الإنتاج الزراعي بواقع أكثر من 5 ملايين فدان منذ عام 2014 وحتى الآن يتم استصلاحها وزراعتها بشكل مستمر، وهذا ما سيلبي احتياجات كبيرة للمواطنين.

وأكد أنه وبالنسبة لمحور التوسع الرأسي والذي ومنه يتم التوسع في دخل الفلاح، فأطلقت القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة لتطوير حياة سكان المناطق الريفية لتعظيم دخل تلك المناطق وإنشاء البنى التحتية، ما سيكون له مردود إيجابي ومجتمعي عليهم كبير.

وتابع: «الدولة مهتمة بتنمية متكاملة وشاملة لكل قطاعات الزراعة وليس مجال معين ولكن يجرى الاهتمام بكل المجالات، والدولة حريصة على تطوير وتحديث كل المناطق الخاصة بالزراعة والتصنيع ما بعد الحصاد لتعظيم قيمة الإنتاج الزراعي المصري».