بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» لمناقشة تعميق المنتج المحلي بحضور وزيرة الصناعة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لتفضيل المنتج المحلي وذلك بحضور وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، والقطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

تعميق الصناعة

وقال «حلاوة» إن قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات. ولفت إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

ولفت «حلاوة» إلى أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية، كما تحيل اللجنة الى الحكومة عددا من تقارير اللجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

جدول المناقشة

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدة تقارير أبرزها:

- تقرير لجنة الصناعة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن تفضيل المنتج المحلي.

- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

-تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء «أبلكيشن» خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميًّا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

- تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين جورج الأنطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا.

- تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر

اقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني.

- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.