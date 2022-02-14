«اتصرف إزای لو لقيت ابني أكل سيجارة؟».. رئيس سموم الإسكندرية تجيب

«اتصرف إزاي لو لقيت ابني أكل سيجارة؟».. هكذا تقف الأمهات أمام هذا الفعل الطفولي غير المدرك عاجزات عن التصرف خاصة في حال رؤية السيجارة في يد الطفل ولا تعلم أنه ابتلع جزءا منها أم لا، خاصة إذا ترك أحد من أفراد الأسرة علبة السجائر في متناول الطفل، لذلك عليك التعرف على كيفية التصرف في حال أكل الطفل السيجارة أو ملاحظة تواجدها في يده.

سموم الإسكندرية يكشف التصرف مع طفل عند بلعه سيجارة

وكشفت الدكتورة مها غائم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن أن الكمية الموجودة في عقب سيجارة واحدة فقط تكفي للتسمم، لذلك قيام الطفل ببلع جزء من السيجارة، يؤكد تسممه، خاصة أن كمية النيكوتين بتكون عالية على الطفل في السيجارة الواحدة.

وأكدت «غانم» لـ«الوطن»، أن الأعراض تحدث بسبب النيكوتين وعادة ما تتطور بسرعة وذلك في أقل من 4 ساعات بعد بلع السيجارة أو جزء منها، لذلك عليك مراقبة الطفل جيدا وعدم تركة حتى مرور 4 ساعات.

أعراض بلع الأطفال سيجارة

وأوضحت أن أكثر الأعراض شيوعا عند بلع الطفل السيجارة هو القيء، وبدون أن تشعر الأم بقلق في حالة عدم ظهور أي أعراض على الطفل ليس هناك حاجة لغسل المعدة، للأطفال الذين لا يعانون من أعراض، أو في حالة عدم تأكد الأم أن الطفل أكلها فعلا أو بعد القيء.

متي يتم غسيل معدة الطفل بعد تناول السيجارة

وأكدت أنه يجب أن يتلقى الأطفال الذين تناولوا السجائر مراقبة طبية لمدة أربع ساعات بعد تناولها، أما الأطفال الذين يعانون من الأعراض بعد تناولها ممن لم يتقيأوا فيجب عمل غسل المعدة.