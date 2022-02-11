«رئيس سموم الإسكندرية» توضح الإسعافات الأولية عند تناول حبة الغلة

مع تزايد حالات الانتحار بتناول حبة الغلة، وأخرها الفتاة بسنت بالغربية، كشفت الدكتورة مها غانم رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن كيفية التعامل مع متناولي حبوب الغلة، والمصنوعة من مادة فوسفيد الألومنيوم لإبادة الحشرات والقوارض، مؤكدة على وجود عدد من الممنوعات لا بد من تجنبها عند التعامل مع متناولي هذه الحبة، وأهمهما تناول المياه والذي يشاع كمعلومة مغلوطة أنه يساعد في الإسعافات الأولية، ولكنه يجب على الشخص الذي تناول الحبة أن يشرب زيت جوز هند أو برافين.

لماذا تؤدي حبوب الغلة إلى الوفاة عند تناولها؟

أوضحت «غانم»، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن أعراض التسمم بحبوب الغلة تبدأ بعد ساعات من تناولها، مشيرا إلى أن القرص الواحد قادر على قتل شخص كبير، ويكفي جرام واحد منه لقتل طفل.

وأضافت أن حبوب الغلة تصيب الجهاز التنفسي، ما يتسبب في صعوبة بالتنفس وكحة شديدة مع بلغم أخضر، وغثيان واستفراغ مع إسهال في بعض الحالات عند الجرعات العالية، مع انخفاض شديد في الضغط، وضعف في عضلة القلب مع خفقان مميت، كما يصاب الجهاز العصبي بخمول وإرهاق وفقدان الإتزان والإحساس، وأحيانا تشنجات.

الإسعافات الأولية عند ابتلاع الغلة

أكدت رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، على ضرورة الاتصال فورا بالإسعاف أو نقل المريض إلى المستشفى، موضحة أنه من الممكن إتباع الاسعافات الأولية للمريض عند ابتلاع حبة الغلة، بإعطائه زيت جوز الهند أو من 2 إلى 5 زجاجات زيت برافين، مؤكدة: «ممنوع عمل غسيل معدة بمحلول الملح أو برمنجنات البوتاسيوم، ممنوع إدخال ماء إلى جوف المريض نهائيا».