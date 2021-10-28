فضل شاكر يطرح أغنية «قاعد مكانّا» على «يوتيوب».. غرام ورومانسية (فيديو)

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة «قاعد مكانّا»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته على «يوتيوب»، وهي أولى أغنياته المصرية في النصف الثاني من عام 2021.

الأغنية من الأعمال الرومانسية، وصاغ كلماتها الشاعر أحمد المالكي، فيما قام بتلحينها إسلام زكي، ومكس وماستر وتوزيع إلهامي الدهيمة، وأحمد حسام.

«قاعد مكانّا» من كلمات أحمد المالكي وتلحين إسلام زكي

وتم تصوير العمل ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد مكانّا وبسرح معاك ... شايف بدالك صورنا..

مش قلنا دايماً هاشوفك هناك ... غيرنا بإيدينا قدرنا..

قاعد مكانّا وبسرح معاك ... مش قلنا دايماً هاشوفك هناك

غيرنا بإيدينا قدرنا....

هنا ابتدينا وتاه الكلام ... هنا اتلاقوا الروحين..

هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا ... والوعد ده راح فين..

الأغنية تحمل أجمل صور العتاب والشوق للحبيب، والصور الجميلة، التي ما زالت تسكن قلوب العاشقين، لتبقى قلوبهم تنزف عشقا، وتجسدت أبهى صور الفراق في هذه الكلمات: هنا انتهينا بكلمة سلام.. هنا انتهت الحياة.. هنا اتخاصمنا مشينا وندمنا.. والعند بان أذاه.

إطلاق الأغنية على القناة الرسمية

الأغنية تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على «يوتيوب»، وعلى جميع الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الفنان فضل شاكر، قدم عددا وافرا من الأغنيات الجديدة، خلال الفترة الماضية، التي أعادته من جديد للساحة الغنائية بأغنيات مصرية ولبنانية وخليجية ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عددا أكبر من الأغنيات.