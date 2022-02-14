تشريح جثة فتاه ألقت بنفسها أمام مترو الأنفاق في فيصل

أمرت جهات التحقيق بنقل جثة الفتاة التي ألقلت بنفسها أمام المترو بمنطقة فيصل لمشرحة زينهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفاه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لفحصها.

بداية البلاغ

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من نقظة شرطة مترو الانفاق بمصرع فتاه إثر إلقاء نفسها أمام مترو الأنفاق في محطة مترو فيصل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة فتاه في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابساها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود بعض الكسور في الجثمان، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل في الصف

ولقي عامل مصرعه، بعد أن انهارت عليه حفرة أثناء المشاركة في أعمال حفر بأحد شوارع قرية الصف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة،والتصريح بدفن الجثمان.

وتلقي اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، يفيد بمصرع عامل في العقد الثاني من العمر، انهارت عليه حفرة في قرية بالصف،

وبعمل التحريات وسؤال شهود عيان تبين أن أنه لقي مصرعه بعد انهيار الحفرة عليه حال مشاركته في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، حيث انهارت عليه الأتربة المستخرجة من الحفرة، ما أسفر عن مصرعه بداخلها.

وتم اخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.