الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة ربة منزل بالمقطم.. «أقراص منومة أنهت حياتها»

قال مصدر بالطب الشرعي، إنه بعد إجراء الصفة التشريحية لجثمان المدعوة «نهى. م»، 40 سنة، ربة منزل، التي عثر على جثتها أمس داخل منزلها بدائرة قسم شرطة المقطم، تبيّن خلو الجثة من ثمة أي إصابات ظاهرية أو داخلية.

أسباب وفاة ربة منزل

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتوفاة كانت تعاني من آلام في القدم، جعلتها تعجز عن النوم، فتناولت أقراصًا منومة لكي تساعدها على النوم؛ ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم فارقت الحياة.

وأوضح المصدر، أن الوفاة حدثت قبل 72 ساعة من اكتشاف الواقعة، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي بسبب الوفاة أكد عدم وجود شبهة جنائية، وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في دائرة قسم شرطة المقطم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نهى م»، 40 سنة، ربة منزل، على سرير غرفة نومها.

وبالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.