جامع: صادرات مصر 32 مليار دولار لأول مرة.. ونهدف إلى وصولها 100 مليار

قالت نيفين جامع وزير التجارة الصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت لأول مرة 32 مليار دولار وأشارات إلى أن أهم وأكثر الصادرات المصرية البرتقال والفرولة وجرى تقديم مساعدة لكثير من القطاعات التصديرية مثل الدواء وصرف كل متأخرات المصدرين منذ عام 2016 .

الصادرات إلى أفريقيا

وأضافت الوزيرة أن هناك اهتماما بالتصدير إلى أفريقيا ودعم المصدرين لدعم زيادة التصدير إلى القارة السمراء والدولة تدعم البرامج التصديرية، ولفتت إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى حجم صادرات يقدر بـ100 مليار دولار وهو ليس أمرا بعيد المنال.

وأكملت الوزيرة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 3265 لسنة 2021 بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق المنتج المحلي برئاسة وزير الصناعة يضم وزراء المالية والانتاج الحربي والتخطيط وعدد من الجهات من اجل التنسيق لتعميق المنتج المحلي وهو من المجلس المهمة وبالفعل يستهدف زيادة.

وأكدت جامع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

الاولوية للأنشطة التي تحتاج إلى توسع

وقالت الوزيرة إن الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.

وأشارت إلى أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه جرى طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.

زيادة الصادرات المصرية

وفي سياق متصل، ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لتعميق المنتج المحلي.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، وأن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة مشيرا الى ان قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر.

وتابع حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.