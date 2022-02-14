عاجل.. التعليم تفتح باب التسجيل لامتحانات EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لامتحانات EST لطلبة الدبلومة الأمريكية المقررة في شهر مارس المقبل، حتى الموعد النهائي 23 فبراير الساعة 1:00 ظهراً.

رابط تسجيل امتحانات الدبلومة الأمريكية لشهر مارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يسجلوا لامتحان من خلال الضغط هنا، حتى الموعد النهائي 23 فبراير الساعة 1:00 ظهراً.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.