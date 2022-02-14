مفاجأة.. التعليم تعقد امتحانا تحريريا للمرشحين لتطوير التعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تحريري للمتقدمين للعمل في مجال تطوير التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، بعد فتح باب النقل والانتداب من بين العاملين في ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية لقطاع التعليم الفني، لعناصر متميزة ذات خبرة في مجال تطوير التعليم الفني ومجال التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

عقد امتحان لمدة 60 دقيقة للمتقدمين بديوان الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحان للمتقدمين لتطوير التعليم الفني، بديوان عام الوزارة اليوم الإثنين 14 فبراير، لمدة 60 دقيقة، مشددة على الالتزام بالحضور في الموعد المحدد وعدم التأخير.

وأشارت الوزارة، إلى فتح باب النقل والانتداب للراغبين في التقديم لمجال تطوير للتعليم الفني، يوم 23 يناير الماضي لمدة أسبوعين بالإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة التعيينات.

وقالت وزارة التعليم، إن من بين شروط التقدم، ألّا يقل المستوى الوظيفي للمتقدم عن الدرجة الأولى (أ) بأقدمية سنة، وأن يكون معلم أول (1) بأقدمية سنتين، وعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من الشؤون القانونية بجهة العمل.

عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية شرط القبول

وترصد «لوطن»، خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقدم لمجال تطوير التعليم الفني والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:-

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للوظيفة.

- عدد 2 صورة شخصية للمتقدم.

- صور المؤهلات الدراسية والمؤهلات الأعلى والدورات التدريبية في مجال (التعليم الفني / الحاسب الآلي / اللغات الأجنبية / سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية).

- صورة من تقييم الأداء للمتقدم عن آخر 3 سنوات.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح به (مدد العمل بكل درجة وظيفية / الجزاء ولو تم محوها).

- ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من الشؤون القانونية بجهة العمل.