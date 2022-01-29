رانيا محمود ياسين: خضت معارك مع أهل الشر.. وأدهم نابلسي حر

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، اليوم السبت، ما يتردد في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزالها الفن، موضحة أن وراء هذه الشائعات لجان إلكترونية لإسكاتها وعدم حديثها عن الفن.

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تعاونت مع الزعيم عادل إمام في مسلسل «فلانتينو»، كما شاركت في مسلسل «الطاووس»، وهو ما يؤكد أنها لم تعتزل، معلقة: «اعتزلت منين بقى؟! أنا كل رمضان معاكم، ده أنا مضايقاكم بقاله سنتين».

وأضافت رانيا ياسين، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «وبالنسبة لكلام الناس، اللي يقول يقول، وكل حساباتي على السوشيال ميديا الناس بتحبني، وبشوف إشادة بيّ وبشغلي وتصرفاتي، لكن في ناس بتضايقني وبتقول كلام بايخ ولجان إلكترونية عشان لو قلت تصريح يضايقوني ومقولش كده تاني.. جو إرهاب، عشان مقولش حاجة مش عجباهم، والحقيقة الناس دي مش بتشغلني».

رانيا محمود ياسين: الفن رسالة

وتابعت أنها خاضت معارك مع «أهل الشر» عندما كانت تعمل في مجال الإعلام السياسي، وبالتالي عندما تطلق تصريحات مرتبطة بالفن فإنهم يتصيدون لها ويعملون على مضايقتها، موضحة: «لما أدهم نابلسي اعتزل قلت إن الفن رسالة، اللي دخلوا قالوا الفن حرام والحمد لله إنه تاب ومهاجمتهوش، ربنا يكرمه ويكرم أي حد شايف إن اللي اختاره هو الأفضل».

رانيا محمود ياسين: «ليه بتتابعوا الفنانين؟»

وأكدت أن أدهم نابلسي أو غيره أحرار في تقرير ما يلزم لأنفسهم، لكن لماذا يتم تحريم الفن؟ متابعة: «لو الفن مش رسالة وحرام ليه بتتابعوا الفنانين وبتزعلوا على الفنان لما يمرض ويموت، وليه كنتم تتابعون أدهم نفسه اللي قلتوا له أحسن أنك تبت، لكني لم أقصد أدهم من تصريحي، لكني كنت أقصد اللي علقوا عنده وقالوا إن الفن حرام».