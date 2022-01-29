رانيا محمود ياسين: شهيرة نفسها تمثل تاني.. وكورونا موترها

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، اليوم، إنها لم تُدلِ برأيها في اعتزال والدتها الفنانة شهيرة وارتدائها الحجاب، على غرار ما فعلت مع الفنان المعتزل أدهم نابلسي بسبب صغر سنها، مشيرة إلى أنها كانت في الصف الأول الثانوي، موضحةً: «لكن كان رأيي وقتها أن مادام هي اتحجبت وسعيدة باختيارها خلاص وكلنا احترمنا ده، لكنها مطلعتش وقالت الفن حرام، ولو كده كانت قالت لي اعتزلي واقعدي في البيت، وماما نفسها ترجع لكن موضوع الكورونا موترها شوية، ولو مفيش كورونا كانت رجعت».

شهيرة عمرها ما قالت إن الفن حرام

وأضافت رانيا ياسين خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «من حقها تعتزل ومحدش اعترض على اختيارها لكن عمرها ما كان لها تصريح واحد قالت فيه إن الفن حرام، وبعدها شاركت في فيلم قشر البندق، ولو كانت قالت لي حرام واقعدي كنت هقعد لأننا جيل مؤدب».

مهاجمة الفن ازدواجية

وأكدت أن كلامها لم يتغير ولم تقل كلاما متناقضا، مشددة على أن الفن رسالة وقيمة وله دور كبير في الحياة، متابعة: «كل حياتنا مبنية على الرسائل والقيم المجتمعية التي شاهدناها في المسلسلات والأفلام وسمعناها في الأغاني، فليه بنحاول نقسم نفسنا نصفين ونتعامل بازدواجية؟! نقول الفن حرام وفي نفس الوقت بنهزر بقفشات الأفلام، ولما نتكلم في حياتنا العادية نستدل بالمسلسلات والأفلام».

وواصلت: «عندما يمرض فنان نرى رواد منصات التواصل الاجتماعي حزانى عليه، وعندما يتوفى يدعو الناس له، وعندما اعتزلت والدتي احترم والدي قرارها، ولم يتدخل أحد في قرارها».