غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية وحي في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، عن 18 قرية وتوابعهم وحي، لإجراء أعمال الصيانة، وذلك بمراكز: كفر الشيخ، مطوبس، دسوق، بيلا، سيدي سالم، قلين، الحامول.

مواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ

سيتم فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية وتوابعهم وحي من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، إذ سيتم فصل التيار الكهربائي عن: مغذي الحلافي شرق كفر الشيخ، وتؤثر عمليات الفصل على قرية الحلافي وتوابعها، مغذي فرامون بشمال دسوق وتتأثر بالفصل قرية فرامون وتوابعها، مغذي دمرو الحدادي بسيدي سالم ولا تتأثر بعملية الفصل أي قرى.

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أيضا سيتم فصل الكهرباء عن: مغذي الثمانين بالحامول وتتأثر بالفصل قرى الثمانين والتعاون والقرن، مغذي القن بمطوبس وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، مغذي الشباب بجنوب دسوق ويتأثر بالفصل جزء من قرية سنهور المدينة، مغذي الشهابيه ببلطيم وتتأثر بعملية الفصل الشهابية وتوابعها، مغذي كمال حسين بالرياض وتتأثر بعملية الفصل قرى كمال حسين 1 و2 و56 و57.

بالإضافة إلى: مغذي السلام بكفر الشيخ وتتأثر بعملية الفصل مناطق إبراهيم المغازي وتقسيم 2 والتربية النوعية والسلام، مغذي العجمي ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية العجمي وتوابعها، مغذي قونه بقلين وتتأثر بعملية الفصل قرية قونه وتوابعها.