خريطة قطع الكهرباء 6 أيام بحي غرب المنصورة لـ6 ساعات.. إعرف المناطق

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، ابتداء من يوم السبت الموافق 12/2/2022 حتى الخميس الموافق 17/2/2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

مواعيد قطع الكهرباء في حي غرب المنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة في بيان صحفي، أنه سيتم يوم السبت الموافق 12 فبراير، فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي: « منطقة شارع أحمد ماهر- تقسيم خطاب- منطقة سندوب».

كما سيتم يوم الأحد الموافق 13 فبراير، فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي: « منطقة الحسنية- شارع حسين بك- منطقة سندوب».

خريطة قطع الكهرباء

وسيتم يوم الاثنين الموافق 14 فبراير، فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة منطقة هي: «تقسيم خطاب- امتداد شارع جيهان- حي الجامعة- منطقة سندوب».

أما عن يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، سيتم فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي: «منطقة شارع سكة سندوب- سوق الخضار- منطقة سندوب».

وفى يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، سيتم فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي: «منطقة سكة سندوب- شارع بورسعيد- سوق التجار- منطقة سندوب».

وفى يوم الخميس الموافق 17 فبراير، سيتم فصل التيار الكهربائي، والمناطق المتأثرة هي: «امتداد شارع جيهان- منطقة حي الجامعة- العبور- منطقة سندوب».

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية لاتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.