«تنظيم الكهرباء» يمنح أول رخصة طاقة شمسية للقطاع الخاص بمرسى علم

بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك لتوزيع الكهرباء، منح تراخيص عمل محطات الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر، حيث حصلت مؤسسة كارم سولار KarmSolar على ترخيص الجهاز، لإمداد المنتجعات في كافة مناطق مرسى علم بما تحتاجه من كهرباء.

ربط المناطق المُشاركة بالشبكة القومية للكهرباء

وبحسب بيان المؤسسة، سيؤدي ربط المناطق المُشاركة بالشبكة القومية والاعتماد على الطاقة الشمسية إلى إمدادها بالكهرباء الأرخص ثمنًا وأكثر أماناً وحماية للبيئة ودون الاستثمار المُسبق المكلف، ما يمكّن المنتجعات من العمل بشكل أكثر استدامة وأقل كلفة.

وخلال المرحلة الأولى من تدشين شبكة مرسى علم لـ الطاقة الشمسية، حصلت المؤسسة، على ترخيص لتوصيل الكهرباء إلى منتجعات شمال مرسى علم، وهي «منتجع مرسى شقرة، وThe Oasis، ووادي صبارة، و Equinox 3 Corners، وسوليدير ريزورتس»، بعدما تقدمت بالفعل بطلب إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك للحصول على ترخيص لتشغيل المرحلة الثانية والتي ستضيف فندق ماريوت عيون مصر إلى شبكة شمال مرسى علم للطاقة الشمسية.

مرحلة ثالثة من المشروع جنوب مرسى علم

وستدشن المرحلة الثالثة من المشروع شبكة جنوب مرسى علم للطاقة الشمسية والتي ستضم منتجعات «وادي لحامي آزور ولحامي باي ريزورت»، وغيرها من المنتجعات.

ويتحمل قطاع الكهرباء مخصصات مالية سنويًا لتغطية أحمال الذروة على الشبكة، والتي تستغرق مجموعة من الساعات خلال شهور الصيف، وهو ما يستدعي خلال أشهر الصيف التنويه وتعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بما يعود عليهم بالنفع.