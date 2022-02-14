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ورد أحمر هدية السكة الحديد لركاب قطارات النوم في عيد الحب

كتب:

توفيق شعبان
01:12 م | الإثنين 14 فبراير 2022
قطارات النوم بالسكة الحديد تحتفل مع الركاب بعيد الحب

قطارات النوم بالسكة الحديد تحتفل مع الركاب بعيد الحب

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية التابعة لهيئة السكة الحديد، عن تنظيم احتفالية لركاب قطار النوم رقم 89، بمناسبة عيد الحب، وذلك بمشاركة ورعاية المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة، ومستشار وزير النقل.

السكة الحديد تقدم هدايا عيد الحب للركاب

وقدمت قطارات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، هدايا للركاب بمناسبة عيد الحب، عبارة عن ورود، وسط سعادة كبيرة من الركاب المصريين والأجانب بوجود المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة الوطنية.

وأحتفلت قطارات النوم بعيد الحب مع الركاب المصريين والأجانب، الذين كانوا يستقلون قطار رقم 86.

وتمنى المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية رحلات سعيدة للركاب، مؤكدًا على سعي الشركة لتطوير الخدمة السياحية داخل قطارات النوم، والعمل على الإرتقاء بالخدمة السياحية المقدمة لهم.

وفي سياق مختلف، واصلت هيئة السكة الحديد، العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، وللعمل على حماية الركاب من أوميكرون، موضحة أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

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بقلم توفيق شعبان