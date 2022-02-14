السكة الحديد: البوابات الإلكترونية تمنع ركوب القطارات دون تذكرة

بدأت هيئة السكة الحديد، تعديل نظام حجز تذاكر القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من أجل بدء التشغيل الرسمي لمنظومة البوابات الإلكترونية في المحطات، لمواجهة ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، ومنع ركوب القطارات دون تذكرة، موضحة أنّه سيتم تطبيق غرامات فورية على المزوغين، تبدأ بـ15 حتى 100 جنيه.

50 جنيها غرامة استقلال القطار الروسي دون تذكرة

وأوضحت السكة الحديد، أنّه سيتم توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب حال استقلال القطار الروسي دون تذكرة، لافتة إلى أنّ البوابات الإلكترونية ستقضي تماما على ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، وجرى تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات وهي: «مصر في رمسيس، الجيزة، سيدي جابر، الإسكندرية، ودمنهور».

تذاكر إلكترونية لاستقلال قطارات السكة الحديد

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنّ الهيئة قاربت على الانتهاء من تعديل نظام حجز تذاكر القطارات، تزامنا مع تشغيل البوابات الإلكترونية، لمواجهة المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أنّ التذاكر التي سيجري استخدامها لعبور البوابات الإلكترونية لاستقلال القطارات، إلكترونية وحديثة، فضلا عن تعديل شفرة التذاكر الحالية الورقية للمرور من البوابات، علاوة على استخراج الكارت الذكي، ويجب على الراكب الاحتفاظ بـ«تذكرة القطار»، لحين انتهاء الرحلة، وإلا سيعرض نفسه للغرامة الفورية.

وزير النقل: ظاهرة استقلال القطارات دون تذكرة لن تحدث مرة أخرى

ومن جهته، قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، موضحا أنّ ظاهرة استقلال القطارات دون تذكرة لن تحدث مرة أخرى، والبوابات الإلكترونية ستعمل على القضاء على هذه الظاهرة، ولن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

غرامات السكة الحديد 2022 على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات

1- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات.

2- 50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

3- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة دون تذكرة.

6- 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي دون تذكرة.

7- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.