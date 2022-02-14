راغب علامة يحي حفلا غنائيا ضخما في أمريكا ضمن فعاليات عيد الحب

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

راغب علامة يُروج لحفله الجديد

وروج راغب علامة للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «أحلى شي بالدنيا الحب، أراكم قريبا في هذه الليلة الخاصة».

حفل راغب علامة في لوس أنجلوس

كما يحيي «علامة»، حفلا غنائيا جديدا في مدينة «لوس أنجلوس» بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت القادم 19 فبراير الجاري.

راغب علامة يطرح أغنية «ممكن أزعلك»

يُذكر أن راغب علامة طرح قبل 5 أيام أغنية فيديو كليب جديدة بعنوان «ممكن أزعلك»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحا كبيرًا، وحصدت 3 ملايين مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها، إذ تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

وفي سياق آخر أثار «علامة»، الجدل خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته أثناء حلوله ضيفًا في برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث أشار أنه يكون سعيد عندما يأتي إليه أحد الأزواج يطالبه بالتصوير مع زوجته، كما قال: «آخر مرة واحد قالي بص لو مباستكش النهارده هتطلقني وده فرحني، لأن دي طيبة يعني مفيش نوايا مش حلوة، وأنا كده مع مراتي وهي لو بتحب فنان معين أنا بعرفها عليه وبحب أشوف عائلتي مبسوطين».