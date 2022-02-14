«مكرم»: تهيئة المناخ أمام التصنيع المحلي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعى الوزارة لدعم استراتيجية الدولة، لتوطين الصناعة، بجانب تهيئة المناخ أمام التصنيع المحلي، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل للشباب المصري، كبديل آمن للهجرة غير الشرعية.

أهمية تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ الوزارة تعمل خلال هذه الأيام، على عقد عدد من الورش التحضيرية، واللقاءات المختلفة، مع الوزارات المعنية، والمصريين بالخارج، وذلك استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وذلك تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، إلى أهمية تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين ضمن جلسات وفعاليات «مصر تستطيع 6».

وأضافت وزيرة الهجرة، أن إطلاق النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، يدعم التوجه الوطني الذي يستهدف إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة معتمدة على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.

حضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى دور الوزارة، فى تعظيم الاستثمارات بمصر في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تستهدف توطين عدد من الصناعات، منها صناعة السيارات وصناعة الأدوية، وتعد من أبرز محاور جلسات وفعاليات «مصر تستطيع 6».

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أن النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، التي ستعقد أواخر مارس المقبل، ستشهد حضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، وخاصة في مجال الصناعة، بجانب مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

جدير بالذكر، أنّ وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تسعى للتواصل الدائم والمستمر، مع المصريين العاملين والمقيمين والدارسين بالخارج، من خلال توفير عدد من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الرئاسية، لربطهم بوطنهم الأم مصر.