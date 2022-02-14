السيسي يوجّه بمواصلة التنسيق مع «بي بي» لتحويل مصر إلى مركز لتداول الطاقة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم «بي بي»، على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

البحث والاستكشاف عن البترول في مصر

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة «بي بي»، التي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات المقبلة، في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

جهود تحويل مصر إلى مركز لتداول الطاقة

ورحب الرئيس برئيس شركة «بي بي»، مؤكدا دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة.

ووجّه الرئيس السيسي، بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مع التأكيد في هذا الشأن على استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والشركات البريطانية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أشاد برنارد، بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس السيسي، والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بتميز العلاقات بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات.

تطوير الاستثمار

وأكد برنارد، أنّ مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة البريطانية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي في البلاد، إضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلا عن امتلاك مصر المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.