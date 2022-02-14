السيسي يطالب «إيجبس 2022» بدعم مطالب أفريقيا في تحول الطاقة: قدراتنا محدودة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، شركات البترول والغاز المشاركة في معرض «إيجبس 2022»، بإيصال صوت قارة أفريقيا فيما يخص مطالبها والتحديات التي تواجهها على صعيد التحول الطاقي، لأسباب إنسانية وأخلاقية واقتصادية.

تنفيذ التزامات الطاقة الجديدة

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة: «أكثر من 50 دولة تفتكروا إنها جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الـ20 والـ30 سنة، أرجو تتابعوا حالة عدم الاستقرار في قارتنا وتنامي الإرهاب والتطرف، وده بيحصل بسبب القدرات المحدودة».

تقوية السوق الأفريقية في مجال الطاقة

وتابع الرئيس: «يجب أن ننظر إلى أفريقيا، لا بمنحها فترة انتقالية أكبر فقط، لكن يجب تقوية قدراتها وتحويلها إلى سوق غني، نحن الآن لسنا سوقا غنيا وقدرات قارتنا متواضعة».

وأكمل الرئيس: «البترول والغاز بيساوي المال، طب انت بتحرمني من المال المتاح ليّا في أرضي بعد ما أخدت الكلام ده على مدار 50 و60 و70 سنة فاتوا واغتنيت انت، وأنا الدول الأفريقية زي ما احنا فقرا، لكن لما جتلي بتقولي متطلعش بقى، لو عاوزين الأمر ده يبقى كده، يبقى الغني يدي الفقير».