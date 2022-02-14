السيسي: قادرون على تجاوز تغير المناخ.. ولا يجب أن تدفع أفريقيا فاتورة التأخر مرتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم قادر على تجاوز التغير المناخي، وأضاف: «بقول للأجيال القادمة لاتنزعجوا من هذه التحديات، فالإنسان قادر على التغلب عليها، الإنسان هيفضل يطور ويكبر ويخلي الكرة الأرضية دي معجزة كبيرة جدا»، مناشدا الشركات الأجنبية أن تكون صوت مصر وتنادي بمراعاة أن القارة الأفريقية تحتاج لبنية أساسية وأموال من ثرواتها الموجودة وتريد فترة انتقالية أكبر حتى تنتقل من الحالة الحالية لحالة جديدة تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروعات البنية الأساسية في مصر

ولفت السيسي خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، إلى أن مصر قامت بمشروعات البنية الأساسية على مدار 7 سنوات مضت وتكلفت 400 مليار دولار، ومشروع حياة كريمة كلف الدولة 40 مليار دولار، حتى تضع مصر نفسها بمكان مناسب.

وواصل الرئيس قائلا: «مصر علشان تكون محطة أو مركز للطاقة مثل الكهرباء، لابد تكون شبكة الكهرباء بمصر وشبكة النقل والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استيعاب النقل للدول مثل ليبيا وإسرائيل والأردن والسودان والسعودية، وشركات الغاز الموجودة معانا دلوقتي شافت خلال فترة الجائحة وحينما قل الإستثمار تحسبا أن تكون الجائحة نهاية الدنيا، وقل الإنتاج في العالم ومع عودة الحياة للمعدلات الطبيعية لقينا إننا محتاجين استثمارات أكتر».

دعم أفريقيا في مؤتمر المناخ

وتابع الرئيس قائلا: «علشان نتكلم عن أفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، بتمنى المؤتمر يخرج بقرارت موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها.. مينفعش».

وشرح الرئيس، «البنية الأساسية للقارة الأفريقية علشان تتعمل، وبتكلم عن تجربة مصرية خالصة صرفنا مايقرب من 400 مليار دولار خلال 7 سنوات ماضية علشان نوصل لحالة الرضا للمواطن بمصر».