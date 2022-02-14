السيسي لمذيع CNN الأمريكية: عندك فرصة تلف البلد وتشوف الموقف المصري

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجون ديفتيريوس مذيع قناة cnn الأمريكية، أثناء حضوره مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، قائلا: «بنرحب بيك وبنقولك عندك فرصة تلف مصر وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف المصري».

إيجبس 2022

وقال مذيع قناة cnn الأمريكية، ردا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» بدورته الخامسة: «شكرا جزيلا سيدي الرئيس».

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار 3 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما في ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، إضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

تطوير قطاع الطاقة

وتأتى نسخة هذا العام فى وقت حرج، فيما يخص تعافي الصناعة المستمر، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، حيث يجري الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض، وكل ما يخص مجموعة العارضين الراغبين في تطوير قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، من خلال اختراق السوق المصري والذي يُعد مركزا إقليميا للطاقة.