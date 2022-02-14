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السيسي عن جائحة كورونا: نؤمن أنها ليست نهاية العالم.. ولم نتوقف لحظة عن العمل

العقل الإنساني جبار ويمكنه التغلب على جائحة كورونا

كتب:

شريف سليمان
11:09 ص | الإثنين 14 فبراير 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تصور أن جائحة كورونا ستكون نهاية العالم، معقبا: «إحنا متصورناش إنها نهاية الدنيا، لأننا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين إن قدرات الإنسان وهذا العقل الجبار الذي وهبه الله له دون باقي المخلوقات قادر على التغلب على أي أمر».

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة: «مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا ولم نتوقف وفرضنا إجراءات احترازية وتعاملنا مع الجائحة بالمعايير التي أرستها منظمة الصحة العالمية ولم نتوقف لحظة عن العمل».

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بقلم شريف سليمان