المشدد 15 عاما و10 سنوات لمتهمين اثنين في «خلية الزيتون الإرهابية»

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، بمعاقبة متهم واحد في قضية خلية الزيتون الإرهابية، بالسجن المشدد 15 عاما، والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

الاتهامات في القضية

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات دون تصريح، واستعراض القوة، واعتناق القمر التكفيري.

إعادة محاكمة

وسبق للمحكمة، وأصدرت أحكاما بالسجن المشدد في القضية على عدد من المتهمين، وتقدم المتهم الأخير بطلب إعادة محاكمة، حيث نظرته المحكمة، وأصدرت القرار المتقدم.