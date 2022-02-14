«التموين» تقاضي 73 محلا لإعلانهم تخفيضات وهمية بالأوكازيون الشتوي

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد مرور أسبوع من انطلاق الأوكازيون الشتوي 2022، يوم 7 فبراير، 73 محضرا ضد المحلات التي قامت بإعلان تخفيضات وهمية للمواطنين، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على أهمية جدية التخفيضات المعلنة من قبل المحلات التجارية للمواطنين.

2683 محلا تجارية شاركوا في الأوكازيون حتى الآن

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022 منذ انطلاقه يوم الاثنين الماضي، بلغ 2683 محلا، موضحا أن جميع المحلات المشتركة قامت باستخراج تصاريح الدخول في الأوكازيون من مديريات التموين التابعة لها في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أن كل مديرية تمنح تصريح الأوكازيون للمحل في نفس يوم التقدم بالطلب، على أن يتم إرفاق مع الطلب صورة من السجل التجاري للمحل، وصورة من البطاقة الضريبية وصورة من رخصة المحل.

عدد المحاضر المحررة ضد المحلات المخالفة

وأوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن عدد المحاضر المحررة ضد المحلات المخالفة بلغ إجماليها 231 محضرا، مقسمة إلى 149 محضرا لمحلات لم تحصل على تصريح المشاركة في الأوكازيون، و73 محضرا لمحلات أعلنت عن تخفيضات وهمية على السلع للمواطنين، وعدد 8 محاضر لمحلات لم تعلن عن التخفيضات للمواطنين.

وأشار أحمد أبو الفضل، أنه بالتزامن مع موسم الاحتفال بعيد الحب الموافق اليوم 14 فبراير، كثفت مديريات التموين حملاتها الرقابية على المحلات مع تزايد الإقبال على الشراء، حيث ينتشر على مستوى المحلات والشوارع مفتشو وزارة التموين، للرقابة على جدية التخفيضات المعلنة للمواطنين خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2022.