«التنمية المحلية»: تذليل العقبات أمام منظومة التراخيص في جميع المناحي

قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، اليوم، إنه يتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموعد تنفيذ تطبيق قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، واشتراطاته خلال 10 أيام.

مناقشة تطبيق أحكام قانون المحال العامة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة أثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقا لأحكامه بهدف زيادة الموارد المالية.

وشكر أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية على الجهد المبذول من أجل تفعيل قانون المحال العامة، في ضوء ما تم استعراضه، لا سيما فيما يخص منظومة التراخيص.

أهمية تذليل العقبات أمام منظومة التراخيص

وأكد أن هناك وقتا طويلا تم استغراقه في التحضيرات، إلا أن العبرة بالخواتيم، مشيرا إلى انتظار اللجنة لكتاب رسمي بالموعد المقرر للإعلان عن التنفيذ الفعلي للمنظمة بالكامل.

ودعا النائب الحكومة للاستفادة من منظومة تراخيص المحال العامة في ترخيص العقارات، وكذلك الملفات الأخرى، قائلاً: «دي ورقة المواطن ميقدرش يسترزق غير لما يحصل عليها».

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية تذليل العقبات أمام منظومة التراخيص في كافة المناحي، قائلاً: «مش عايزين المواطن يعاني عشان ياخد الترخيص، فيه دول الناس بتاخد الترخيص وهما قاعدين في بيتهم».