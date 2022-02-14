مفاجأة.. المصريون دخنوا «معسل» بــ1.3 مليار جنيه في 11 شهرا خلال أزمة كورونا

حصلت «الوطن» على نسخة من النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات مصر من التبغ في 11 شهرا

ووفق نشرة نوفمبر 2021 بلغ إجمالي قيمة واردات مصر خلال 11 شهرا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 من التبغ «دخان ومعسل وغيره من المنتجات» نحو 80 مليونا و550 ألف دولار، ما يعادل مليارا و264 مليونا و635 ألف جنيه تقريبا.

وكانت واردات المصريين من التبغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، في نشرة بيانات العام نفسه، نحو 4 مليارات و787مليونا و558 ألف جنيه تقريبا.

وتكشف مقارنة بيانات نشتري نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021 عن بنسبة انخفاض في واردات التبغ بلغت 73.6%، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى غلق المقاهي وصدور قرارات حظر ومنع تدخين الشيشة في المقاهي والكافيهات.

النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية

وتتضمن النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر 2021، الصادرة عن جهاز الإحصاء، المؤشرات العامة لحجم وقيمة الصادرات والواردات، وحجم الميزان التجاري لمصر طبقا لنظام التجارة العام، وحجم الصادرات والواردات عن طريق الموانئ، وإجمالي حركة التجارة موزعة طبقا لدرجة التصنيع والاستخدام، وإجماليات التصنيف، فضلا عن أهم صادرات وواردات السلع الزراعية طبقا للأصناف، على مدار 11 شهرا، وتحديدا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021.

2.9 مليار جنيه قيمة وارادات البن غير المحمص في 2021

وكشفت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2021، أن قيمة واردات مصر من البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام نفسه، بلغت تقريبا 132 مليونا و848 ألف دولار ما يعادل 2 مليار و85 مليون و713 ألف جنيه تقريبا، مقابل 99 مليونا و705 آلاف دولار ما يعادل تقريبا مليار و565 مليون و368 ألف جنيه، خلال الـ 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2020 ، بنسبة انخفاض 33.2%.