مصرع متهم في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا: مدمن قتل والديه وزوجته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات إطلاق عامل، مقيم بدائرة مركز دشنا في قنا، أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد عائلته داخل منزله؛ لمعاناته من مرض نفسي نتيجة إدمانه مخدر الشابو، وأسفر ذلك وفاة والديه وزوجته، وإصابة شقيقته وزوجها بأعيرة نارية متفرقة.

تبادل إطلاق النار

واستهدفت قوة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام، والأمن المركزي، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، المتهم بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرضٍ زراعية بدائرة المركز، ولدى استشعار المتهم بالقوات أطلق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل.

إصابة ضابط

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره على بندقية آلية، وعدد كبير من الطلقات، كما أُصيب أحد الضباط، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.